Е. Саиров: Послание Президента точно и четко выражает социальные интересы

Здоровье нации – главный приоритет государства, а это значит, что казахстанцы должны потреблять качественные продукты.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Ерлан Саиров считает, что Послание Президента РК: «Высшей целью государства является неуклонный подъем народного благосостояния» удивительно точно отражает самые главные критерии развития общества, обеспечение здорового образа жизни, передает Zakon.kz.

«Здоровье нации – главный приоритет государства, а это значит, что казахстанцы должны потреблять качественные продукты. Сегодня отсутствует целостная политика по защите от некачественных продуктов и опасных для здоровья и жизни товаров, в том числе продуктов питания, воды, лекарств, детских игрушек и т.п. Следует принять меры и упорядочить эту деятельность», - отметил Е. Саиров.

Особо он выделил тот факт, что 250 тысяч семей улучшат свои жилищные условия.

«Особо радует в Послании, что за счет государственных источников финансирования более 250 тысяч семей улучшат свои жилищные условия. А с учетом строительства за счет бюджета инженерной инфраструктуры для районов массовой застройки, государство за пять лет поможет 650 тысячам семей или более 2 миллионам наших граждан»», - сказал глава федерации профсоюзов.

Он также отметил, что важным условием развития общества являет обеспечение безопасности.

«Ключевым критерием оценки деятельности МВД становится уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения. Послание Президента страны народу точно и четко выражает социальные интересы и общественные идеалы нашего общества», - подчеркнул Е. Саиров.

Характеризуя фундаментальные, долговременные цели экономического развития, можно сказать, что высшей целью государства является неуклонный подъем народного благосостояния, заключил он.

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