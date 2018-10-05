Политолог прокомментировал провозглашенную в Послании Президента модернизацию полиции

Президент в очередной раз продемонстрировал редкое качество, не просто тонко чувствовать социальный запрос, а формировать повестку на опережение.

По мнению политолога, кандидата политических наук Талгата Калиева, полиция должна стать сервисной службой, оказывающей населению услуги по обеспечению безопасности граждан, охраны и защиты их прав и свобод, передает Zakon.kz.

Он отметил, что Нурсултан Назарбаев в очередной раз продемонстрировал редкое качество, не просто тонко чувствовать социальный запрос, а формировать повестку на опережение.

По словам спикера, перманентные и фрагментарные суждения о необходимости реформирования полиции давно циркулируют в обществе. Но они не имели четко сформулированной парадигмы - кто-то довольствовался требованием смены руководства ведомства, кто-то призывал распогонить личный состав, кто-то сократить его. В то время как главной задачей является не как выглядит полиция или кто ее возглавляет, а достижение высокого уровня безопасности граждан и их доверия к правоохранительным органам.

"Поэтому провозглашенная в Послании модернизация органов внутренних дел в комплексе должна обеспечить изменение всей системы. Полиция должна стать сервисной службой, оказывающей населению услуги по обеспечению безопасности граждан, охраны и защиты их прав и свобод. И стремиться нужно именно не к сокращению преступности или повышению раскрываемости, а, ни много ни мало, к формированию чувства безопасности у граждан, - сказал Т. Калиев. - Одновременно с этим должна развиваться системы мониторинга общественной безопасности, под которой, я так понимаю, подразумевается системы видеонаблюдения. Они себя прекрасно зарекомендовали, как безусловное средство снижения аварийности на дорогах, фактор сдерживания потенциальных правонарушителей, способ исключения коррупции и человеческого фактора. Система мониторинга общественной безопасности не только способствует повышению раскрываемости преступлений по горячим следам, но и ориентирована на профилактику преступности"

По мнению политолога, все это и есть новая парадигма правоохранительной системы, в которой уже неважна персона руководителя ведомства или наличие погон. В центре внимания системы должен стоять человек, гражданин, его безопасность, права и свободы.

Сегодня, 5 октября 2018 года, Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Оно было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

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