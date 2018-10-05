Туркестанцы приветствуют инициативы, озвученные в Послании Президента Казахстана

Выступление Назарбаева было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Сегодня Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана. Жители Туркестанской области посмотрели Послание Президента Казахстана в прямом эфире, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

К примеру, на Кентауском трансформаторном заводе около 200 человек посмотрели Послание в прямом эфире. Рабочие с большим энтузиазмом восприняли озвученные инициативы. В частности, они выразили благодарность за реализацию мероприятий, направленных на повышение социального положения населения.

Кроме того, для ряда работников сферы медицины и образования, студентов, старейшин и представителей различных этносов Туркестанской области были созданы все условия для его просмотра в прямом эфире.

Наряду с этим, сотрудники аппарата акима области, а также жители всех районов и городов Туркестанской области посмотрев выступление Президента Казахстана, выразили поддержку инициативам, озвученным в Послании.

Напомним, выступление Нурсултана Назарбаева было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

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