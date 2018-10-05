Ничего не контролируется в стране, только заседаете - Назарбаев Правительству

Бывают дни, когда Правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день.

В своем Послании народу Казахстана Назарбаев акцентировал внимание на слишком частых собраниях в Правительстве, которые мешают полноценно работать госслужащим, передает Zakon.kz.

"В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний в Правительстве, госорганах. За год 100 суток на совещаниях сидят. Слушайте, вы не даете работать. Я же подписал указ – в правительство будут ходить только во вторник. Все, не ходите. С утра заседания, после обеда встречи. В понедельник я принимаю. Четверг - отчеты в парламенте. Давайте договоримся, то министры, то акимы, то их замы ходят здесь, в Акорде", - сказал глава государства.

Он отметил, что госслужащие должны работать семь часов по закону, а сидят до 12 ночи.

"Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до часу ночи, бывают дни, когда Правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день. Быкытжан (Сагинтаев - ред.), ты сам когда работаешь? Ничего не контролируется в стране. Только заседаете. Выполняйте порядок который я установил", - заключил Президент.

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