Достанбек Ташбулатов сыграет на Юношеских Олимпийских играх-2018

Игры пройдут с 6 по 18 октября.

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов получил лицензию на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос- Айресе (Аргентина).

Напомним, что в 2017 году Ташбулатов стал вторым на неофициальном чемпионате мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США). Это позволило ему войти в рейтинге ITF Junior’s в ТОП-40. На сегодняшний день в рейтинге ITF Junior’s Ташбулатов занимает 52-ое место.

Соревнования по теннису на Олимпийских играх 2018 года пройдут с 7 по 14 октября.

Для справок:

III летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе пройдут с 6 по 18 октября 2018 г. В соревнованиях примут участие 3926 спортсменов 15-18 лет из 206 стран. Будут разыграны медали в 32 видах спорта. Впервые в истории Олимпийского движения в Играх примет участие равное количество юношей и девушек - по 1963 человека.

Отметим, что на предыдущих Юношеских Олимпийских играх в 2014 году в китайском Нанкине казахстанцы завоевали восемь медалей — три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

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