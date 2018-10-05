Мы рады, что глава государства поручил повысить расходы на здравоохранение - Биртанов

Это то, что мы ждали - министр.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах Акорды высказался о Послании Назарбаева народу, передает Zakon.kz.

"Мы очень рады и взволнованы тем, что глава государства дал поручение поднять уровень расходов на образование и здравоохранение до десяти процентов. То есть то, что мы всегда говорили, что качество медицины во многом зависит от того, сколько мы тратим на нее как нация, как страна", - сказал Биртанов.

Он отметил, что Назарбаев дал четкое поручение поднять с нынешних семи до десяти процентов за пять лет.

"Это то, что мы ждали, и теперь у нас есть такая большая надежда, что здравоохранение будет устойчиво развиваться", - отметил глава Минздрава.

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