Аскар Умаров: Послание - это часть четырех направлений модернизации

Модернизация страны связана с генезисом социально-экономической теории человеческого капитала и качества жизни.

Генеральный директор МИА «Казинформ» Умаров Аскар прокомментировал Послание Президента Казахстана народу, прозвучавшее 5 октября, передает Zakon.kz.

"Послушал сегодня Послание Президента народу Казахстана. Есть с чем сравнить и что осмыслить. В социальной психологии используется такой интересный график под названием «кривая Дэвиса». Он отображает восприятие общества быстро развивающихся государств. Там две линии. Первая это удовлетворение потребностей, вторая – рост ожиданий. Если государство не имеет четкой стратегии, но при этом бурно развивается, то ожидания общества растут, а удовлетворение потребностей за ними не поспевает. И здесь главное соблюсти баланс между ростом потребностей и ожиданий. В современном мире, с развитием широких информационных потоков, интернета это становится очень сложным", - написал Умаров в Facebook.

По его словам, можно наблюдать как в некоторых странах негативно реагирует население на некоторые реформы, которые направлены на будущий эффект.

"Потому что не проработано и озвучено в неподходящий период. А тем более не подкреплено какой-то базой или платформой. В Казахстане власть, а именно Президент Нурсултан Назарбаев со времени провозглашения независимого государства скрупулезно подходит к таким вопросам. Каждый программный документ, Послание взаимосвязаны между собой и реализуются в синергии. Нынешнее Послание - это часть четырех направлений модернизации: экономической, политической, духовной, а теперь и социальной. Основной лейтмотив: Модернизация страны связана с генезисом социально-экономической теории человеческого капитала и качества жизни", - отметил гендиректор.

Он указывает, что в Послании социальные ожидания общества напрямую коррелируются с его потребностями.

"Это, естественно, увеличение расходов на образование и медицину до 10 процентов ВВП, увеличение окладов 275 тысяч гражданских служащих в среднем на 35%, повышение минимальной заработной платы в 1,5 раза, активизация программ жилищного строительства, модернизация органов внутренних дел, трудоустройство выпускников вузов. Опыт развитых стран свидетельствует, что образовательный и квалификационный потенциал заметно усиливает конкурентные позиции работников на рынке труда: чем он значительнее, тем выше экономическая активность и занятость. Просто советую внимательно прочесть Послание Президента, где конкретный акцент на решение многих вопросов повышения качества жизни. Концептуальные инструменты: Модернизация социальной среды сел, наведение порядка в ЖКХ, развитие несырьевого экспорта и АПК с общей поддержкой на три года, кредитование малого и среднего бизнеса, без барьерная среда для граждан с ограниченными возможностями, система региональных стандартов для разных категорий от сел до городов и многое другое.

Амнистия для бизнеса со списанием пени, это хороший стимул", - считает Умаров Аскар.

В продолжении он говорит о том, что модернизация в мировом понимании это большой толчок («big push»), который приводит к обновлению, улучшению и расцвету.

"Но невозможно представить никакого обновления без улучшения качества жизни и укрепления человеческого капитала. Переход экономически развитых стран на этап постиндустриального развития тесно связан с этими инструментами развития. Глобальный мир сегодня диктует, что именно человеческий капитал и качество жизни есть залог успеха государства. Глава государства своим Посланием выдвигает Казахстан именно в число развитых стран, которые осознают необходимость модернизации экономики, политического развития и духовной сферы через качество жизни и осуществляют реальные шаги в этом направлении", - заключил Умаров.

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