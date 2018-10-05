Новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета может появиться в стране

Президент указывает на то, что нужно проводить политику по укрупнению вузов.

Фото : astanatimes.com

В своем Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев уделил внимание качеству подготовки в учебных заведениях, передает Zakon.kz. Глава государства отмечает, что в высшем образовании будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях. "Мы увеличили количество грантов, теперь наступило время усиления ответственности. Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу", - сказано в Послании. Президент указывает на то, что нужно проводить политику по укрупнению вузов. "На рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров. Считаю необходимым на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета", - отметил глава государства.

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