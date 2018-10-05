Назарбаев дал оценку Астанинским переговорам по Сирии

Это практически единственный эффективно работающим формат переговоров по мирному урегулированию кризиса в этой стране.

Завершая выступление по ежегодному Посланию народу Казахстана, Нурсултан Назарбаев уделил внимание задачам во внешней политики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для обеспечения успешной модернизации Казахстана требуется дальнейшее продвижение, конечно, проактивной внешней политики. Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере приоритеты полностью себя оправдывают. Отношение Казахстана сегодня с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, и мы продолжим это направление», - сказал он.

По его словам, также успешно функционирует и Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный член мирового экономического отношения. Открыты новые страницы взаимодействия с Центрально-Азиатским регионом. Поступательно развиваются всесторонней стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой – один из важных пунктов нашей внешней торговли.

«Программа «Один пояс - Один путь» придала новый импульс нашим отношениям с Китаем. Сейчас мы выполняем совместную программу с КНР по строительству больше 50 крупнейших объектов. Еще один вопрос - оптико-волоконная связь из Китая в Европу – этот проект доведен до Актау и не мог пройти через Каспийское море в Европу самым коротким путем, причем через Казахстан. Сейчас после того, как мы подписали конвент по Каспийскому морю - есть возможность. У нас есть договор между Азербайджаном и Казахстаном – надо правительству в это дело вникнуть и проложить. Это нам выгодно», - пояснил глава государства.

Кроме того, достигнуты соглашения о сотрудничестве с другими странами.

«В ходе моего январского официального визита в Вашингтон, переговоров с президентом Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и США в 21 веке. Мы продолжим активное сотрудничество с Европейским Союзом - нашим крупнейшим торговым, инвестиционным партнером. Развивается взаимовыгодное сотрудничество с государствами СНГ, Турцией, Ираном, странами арабского Востока и Азии. Принятая на саммите СНГ конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества с прикаспийскими странами и ставит жирную точку по вопросам всех наших границ по периметру Казахстана», - подчеркнул Президент.

Также он дал оценку Астанинским переговорам по Сирии.

«Казахстан достойно завершает свою работу в Совете безопасности. Астанинский процесс по Сирии стал практически единственной эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию кризиса в этой стране. На днях состоится Съезд мировых традиционных религий – тоже является символом доверия нашей страны и межконфессионального согласия в Казахстане, мы должны этим дорожить, также межэтническим согласием и дружбой в нашей стране во главе с Ассамблеей народа РК», - отметил Н. Назарбаев.

В заключении он добавил, что в непростых современных условиях внешняя политика РК требует адаптации, продвижения национальных интересов на принципиальных и прагматических параметрах, поэтому Министерству иностранных дел надо проводить эту работу.

Ксения Давыдова, Астана

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