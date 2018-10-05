Послание станет новым драйвером для реализации госпрограмм

Особое внимание было уделено развитию образования дошкольного, среднего и высшего звеньев.

Амина Жарылгапова, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК-Елбасы отметила важные аспекты Послания Президента РК.

"5 октября 2018 года в Акорде Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием народу Казахстана. Послание затронуло основные жизненно-важные сферы социально-экономического развития страны. Основным ориентиром должно стать развитие главного богатства страны – человека. В этой связи были обозначены основные задачи для реализации в сферах рынка труда, промышленности, финансов, образования и науки, здравоохранения, МСБ, государственных структур и подведомственных организаций", - сказала она.

"Во-первых, одним из важных поручений стало повышение минимальной заработной платы казахстанцев в 1,5 раза с 28 до 42 тысяч тенге, что позволит увеличить зарплату 1,3 млн. человек.

Во-вторых, была обозначена важность развития малого и среднего бизнеса, а также борьбы с теневой экономики, сокращения ее уровня на 40%.

В-третьих, особый акцент был сделан на актуальность развития казахстанского производства, продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке. На поддержку обрабатываемой промышленности и не сырьевого сектора будет выделено 500 миллиардов тенге.

В-четвертых, особое внимание было уделено развитию образования дошкольного, среднего и высшего звеньев. Планируется выделить 50 млрд. тенге на строительство школ, внедрить эффективные методы и стандарты обучения", - рассказала эксперт.

В заключении она отметила, что в рамках послания были озвучены вопросы развития мегаполисов, реформ в МВД, судебной системы, контроля качества услуг инфраструктуры. "В целом, Послание Президента станет новым драйвером для реализации существующих государственных программ и повышения благосостояния казахстанского народа", - считает Амина Жарылгапова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!