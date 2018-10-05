В Кыргызстане задержан сбежавший из казахстанкой колонии главарь ОПГ

В настоящее время правоохранители проверяют его причастность к другим преступлениям.

Сотрудники Службы криминальной милиции МВД 4 октября задержали в Караколе лидера особо опасной ОПГ Жылдызбека Бекмурзаева, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Преступник был объявлен в розыск правоохранителями Кыргызстана и Казахстана.

"Спецоперация проводилась почти месяц. В момент задержания Бекмурзаев имел при себе 20 коробков гашиша", — рассказали в милиции.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям.

Жылдызбек Бекмурзаев является главарем группировки, на счету которой много громких преступлений: нападение на китайское кафе, на дом религиозного деятеля Абдушукура Нарматова, ограбление обменного пункта и другие.

В 2017 году Бекмурзаев был задержан в Казахстане и осужден за незаконное пресечение госграницы, после чего совершил побег. Главаря банды заметили на окраине Оша 20 сентября этого года, однако ему удалось скрыться.

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