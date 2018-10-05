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Экс-президент Южной Кореи приговорен к 15 годам заключения

Также он должен будет выплатить штраф.

Фото : © Depositphotos / dianaduda5 октября 2018, 15:26

Южнокорейский суд приговорил экс-президента страны Ли Мен Бака к 15 годам заключения растрату госсредств, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Помимо лишения свободы Ли Мен Бак также должен будет выплатить штраф в 13 миллиардов вон (11,5 миллионов долларов).

Суд признал бывшего главу государства виновным по семи из 16 пунктов обвинения.


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