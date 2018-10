Нобелевскую премию мира вручили за помощь жертвам сексуального насилия

Обладателями Нобелевской премии мира в 2018 году стали врач-гинеколог из Демократической республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад, передает Zakon.kz.

Мурад лично пережила сексуальное рабство в ИГИЛ*. Сегодня женщина оказывает помощь женщинам, попавшим в аналогичную ситуацию. В свою очередь Муквеге специализируется на оказании медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается человеку за достижение наибольших успехов, либо за наибольший вклад в дело сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания. На этот в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. Имена остальных номинантов будут представлены общественности только через 50 лет.

