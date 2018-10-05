Алматинский арбат - не место для стихийной торговли

За 9 месяцев текущего года сотрудники МПС УВД Алмалинского района к административной ответственности привлекли 627 правонарушителей.

В Алмалинском районе мегаполиса на самой популярной прогулочной улице, именуемой Арбат, полицейские провели рейды по выявлению людей, торгующих в неустановленном месте, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Алматинский Арбат после реконструкции приобрел новый изящный вид, и это место отдыха привлекает не только местных жителей, но гостей города. Стоит отметить, что параллельно этот участок стал излюбленным и для продавцов шаров, игрушек и других товаров. В связи с этим по улице Жибек жолы и во дворах жилых домов, расположенных недалеко, предусмотрены пешие наряды в составе участковых инспекторов полиции, инспекторов ювенальной полиции, сотрудников природоохранной полиции, которые ежедневно с 20:00 до 01:00 часов заступают на дежурство. В ходе рейдов в первую очередь проводится разъяснительная работа. А с уличными музыкантами мы беседуем на предмет недопущения ими фактов нарушении тишины с 23:00 до 06:00 часов, а также по недопущению эпизодов назойливого приставания к отдыхающим», - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

За 9 месяцев текущего года сотрудники МПС УВД Алмалинского района к административной ответственности привлекли 627 правонарушителей по ст.ст. 204, 434, 440, 437, 505 КРКобАП.

ДВД Алматы призывает продавцов (предпринимателей) торговать исключительно в установленных местах и иметь обязательную регистрацию деятельности в соответствующих органах.

Пресс-служба ДВД города Алматы

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