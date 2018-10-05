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Послание Президента РК обсудили в Мажилисе

Глава государства представил народу всеобъемлющую программу действий в экономике, социальной сфере, региональном развитии на десятилетия вперёд.

Фото : п/служба5 октября 2018, 16:28

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором обсуждено Послание главы государства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу.

Как отметил Н. Нигматулин, нынешнее обращение Главы государства является логичным продолжением курса, нацеленного, прежде всего, на рост благосостояния населения. Он подчеркнул, что каждое Послание Президента страны – это всегда поистине исторический документ, имеющий первостепенное значение для каждой казахстанской семьи.

По словам спикера Мажилиса, глава государства представил народу всеобъемлющую программу действий в экономике, социальной сфере, региональном развитии на десятилетия вперёд.

«По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений этот стратегический документ не имеет прецедентов, - сказал Н.Нигматулин, - и все направления Послания Президента Казахстана станут приоритетами в работе депутатского корпуса и руководством к действию в законотворческой деятельности».

Также указывается, что на предстоящем пленарном заседании палате предлагается рассмотреть ряд законопроектов. В частности, проект Конституционного закона с сопутствующими поправками «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан»; проект законодательных поправок по вопросам физической культуры и спорта.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении выездного заседания комитета палаты законодательству и судебно-правовой реформе в городе Алматы.


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