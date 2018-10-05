Канкуров: Послание показало социальную ориентированность проводимой в стране политики

Повышение минимальной зарплаты в 1,5 раза коснется более 1 300 000 казахстанцев.

В первую очередь зарплата будет повышена врачам, педагогам, представителям среднего класса, отметил первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Станислав Канкуров в беседе с журналистом Zakon.kz на презентации очередного Послания Президента народу Казахстана.

- Новое Послание главы государства еще раз показало социальную ориентированность проводимой политики, - говорит Станислав Канкуров. - К примеру, будет повышена минимальная заработная плата в полтора раза, это коснется более миллиона трехсот тысяч казахстанцев и в первую очередь врачей, педагогов, среднего класса. Чем это хорошо? Тем, что мы получаем мультипликативный эффект нашей экономики, а средний класс потребляет в основном казахстанские продукты, казахстанские услуги и, соответственно, эти деньги будут оставаться в нашей стране.

Общественный деятель полагает, что в ближайшее время мы все ощутим этот эффект на себе.

В Послании затронуто очень много вопросов, в том числе по тем проблемам, с которыми люди приходят в общественную приемную партии «Нур Отан». Допустим, вопросы предоставления жилья. Говоря об этом, собеседник отметил, что сейчас в этом плане очень упрощены механизмы, работает программа 7х20х25, в Алматы она очень успешно реализуется, много семей уже получили по этой программе квартиры.

«Также были затронуты вопросы реформирования правоохранительной системы, в Министерстве внутренних дел создана специальная рабочая группа, которая готовит предложения. Большой акцент президент сделал на подготовке кадров и сегодня он это озвучил. Возможно, нам нужно повысить качество и сократить сроки подготовки наших правоохранителей, чтобы они учились не пять лет в академии, как сейчас, а год-полтора, как делается за рубежом, при этом сильно повысить качество», - говорит Канкуров .

Торгын Нурсеитова

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