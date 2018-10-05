Этапированный в Астану для спасения сестры заключенный сам оказался больным

Ему нужно пройти лечение, которое стоит 2000 долларов.

1 октября из Костаная в Астану этапировали заключенного, который хочет спасти жизнь сестры Жулдыз Арестановой - стать для нее донором. Однако пока это неосуществимо. У мужчины выявили серьезное заболевание, передает Zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Как рассказала мама Жулдыз Арестановой, врачи Республиканского центра онкологии и трансплантологии пока не отпускают Нурлана, он проходит обследование.

Нурлан Арестанов, которого на этой неделе этапировали в Астану, пока не может стать донором для своей сестры. У него гепатит С. Это заболевание диагностировали и раньше, но по словам его матери, врачи надеялись, что возможность стать донором все же будет. Однако консилиум решил, что при данной фазе болезни пересаживать костный мозг нельзя. Для этого Нурлану нужно пройти курс лечения, который займет примерно три месяца, после снова нужно будет просить разрешения на этапирование. Препарат для лечения гепатита С 2000 долларов. Семье такую сумму собрать не под силу.

Нурлан Арестанов был задержан за хранение наркотиков, правоохранительные органы области дали разрешение на его этапирование в Астану.

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