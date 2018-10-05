Спектр проблем, поднятых в новом Послании, весьма широкий - взгляд эксперта

Мы стали свидетелями нового формата изложения важного программного документа - Саттар Мажитов.

Сегодня казахстанцы и в том числе, туркестанцы, стали свидетелями новых возможностей страны по улучшению благосостояния и качества жизни. Новое Послание Елбасы Нурсултана Назарбаева не оставит равнодушным никого из нас, поскольку оно в этот раз отличается двумя основными особенностями.

Во-первых, мы стали свидетелями нового формата изложения важного программного документа. Это было не простое сообщение о задачах и путях их решения. Каждый кто присутствовал в зале и смотрел выступление Главы государства по телевизору имел возможность быть вовлеченным в интерактивную среду, в которой обсуждались жизненно важные вопросы социально-экономического и духовно-культурного развития. Вторая особенность состояла в том, что Президент, излагая те или иные вопросы, напрямую обращался к присутствующим государственным чиновникам и акимам. Процесс их ответов и реакции на обращения Елбасы создал глубокую атмосферу делового и в то же время конструктивного разъяснения тех или иных положений Послания. Такое мы наблюдали и во время последнего визита Нурсултана Абишевича в Туркестан и Туркестанскую область. Процесс многостороннего и открытого разговора неминуемо вызывает ответную реакцию и находит отклик в сердце каждого, кто был свидетелем и кто не равнодушен к судьбе своей семьи и Родины.

Проблема улучшения благосостояния казахстанцев и качества их жизни в новом Послания Президента прозвучала с особым акцентом. Всем было дано понять, что только постоянная и совместная работа над ростом доходов каждого из нас, может привести к лучшей жизни. При этом недостаточно одних только государственных вливаний из бюджета. Цифры по ним были озвучены серьезные и солидные. Другое дело – социальная ответственность и объективный взгляд каждого на свое социальное положение и статус. Имеющие место в последнее время социальный инфантилизм, самоотстранение от Общества всеобщего труда, упование на государство – не могут решить проблемы благосостояния. Необходимо участие каждого индивида в совместном созидании.

Президент подчеркнуто сказал о достижениях страны в масштабах современного мира. Выход Казахстана на мировую арену как полноправного члена планетарного сообщества возлагает на наших соотечественников большую ответственность. Только повышение и постоянная работа над собой, своим профессионализмом и правильное использование возможностей, которое создает государство, могут повлиять на рост качества жизни каждого из нас. Безусловно, есть барьеры, которые мешают полноценной реализации, но над их устранением государство работает. И атмосфера, в которой излагалось Послание, тому доказательство. Президент задавал вопросы и делал замечания госчиновникам всех рангов и акимам. Этим было показано, что Елбасы действительно поставил на серьезный уровень вопрос об их состоятельности. Как сказал Президент: "Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям".

Сегодня солдаты армии Президента стали не традиционными слушателями, а содокладчиками и участниками интерактивного обсуждения Послания и отчетности по его положениям. Следует отдать должное, что по ответам на вопросы и замечания Елбасы основная часть из них достойно выдержала свой экзамен. Классическим примером можно назвать выступление Крымбека Кушербаева. Не менее конкретным был ответ акима новой Туркестанской области Жансеита Туймебаева. Пресловутый вопрос о коррупции при приеме на работу учителей и уборщиц, который в последнее время так часто муссировался в СМИ и соцсетях с подачи горе-блогеров, наконец-то получил ответ. Уже после критики Президента на заседании партии "Нур Отан" в Туркестанской области были внедрены автоматизированные системы принятия на работу через онлайн-регистрацию в Интернете. Уборщицы и все технические работники переведены на аутсорсинг и будут приниматься на работу через клиринговые компании. Следовательно, эти категории работников непосредственно не обращаются к директорам школ, а принимаются через интернет-портал. Этим снимаются коррупционные риски.

Спектр проблем, поднятых в новом Послании, весьма широкий и отличается честностью взглядов на наболевшие вопросы казахстанского общества. Дело остается, как говорится, за малым – выйти на прямую магистраль их решения и реальных результатов.

Саттар Мажитов, доктор исторических наук, профессор, академик, Гендиректор Международного института интеграции социогуманитарных исследований "Интеллект Орда", Советник акима Туркестанской области.

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