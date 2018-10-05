Сельскохозяйственная отрасль и развитие предпринимательства – основа экономики Туркестанской области

Правительству и исполнительным властям на местах дано конкретное поручение — помогать тем предпринимателям, которые имеют реальные проекты - Лимаренко Марина.

Президент Н.Назарбаев не раз подчеркивал, что сельскохозяйственная отрасль и развитие предпринимательства должны стать главными составляющими экономики Туркестанской области.

Только так можно решить вопрос продовольственной независимости страны. И, надо сказать, результаты работы в этом направлении в регионе ощущаются с каждым годом все заметнее. Пример тому — новое, современное предприятие по производству молочной продукции с торговой маркой "Борте милка". Вкусной, натуральной, полезной — её жители нашего региона сегодня раскупают на ура, ведь это — идеальный продукт как для взрослых, так и для детей. Не случайно работу именно этого предприятия Президент привел в пример как грамотно организованный, современный вид бизнеса.

И таких производств должно быть как можно больше, особенно в нашем аграрном регионе. На этом заострил внимание Глава государства, вселив в нас надежду и уверенность, что в будущем на нашем столе будут только качественные, доступные по цене продукты питания. Правительству и исполнительным властям на местах дано конкретное поручение — помогать тем предпринимателям, которые имеют реальные проекты, желание их реализовать и получить ожидаемый результат. А для того чтобы обещания не растворялись в воздухе, Н. Назарбаев пообещал лично контролировать их исполнение.

Лимаренко Марина Анатольевна, главный редактор областной газеты "Южный Казахстан", член Политсовета партии "Нур Отан", председатель славянского центра Туркестанской области.

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