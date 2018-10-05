Документ направлен на разграничение системы технического регулирования как обязательной сферы исполнения технических регламентов и национальной системы стандартизации как сферы выбора стандартов.

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон "О стандартизации", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Цель закона - совершенствование законодательства в сфере стандартизации в рамках реформирования национальной системы стандартизации, призванного обеспечить повышение качества продукции, ее конкурентоспособности и импортозамещение.

Документ направлен на разграничение системы технического регулирования как обязательной сферы исполнения технических регламентов и национальной системы стандартизации как сферы выбора стандартов.

Закон предусматривает принятие национальных стандартов на основе консенсуса интересов государства, потребителя и бизнеса посредством публичного обсуждения, а также обеспечение доступности документов по стандартизации для пользователей и иных заинтересованных лиц.

Также регламентируется национальная система стандартизации, включающая Национальный орган, функциями которого будет координация процессов стандартизации, анализ и систематизация документов по стандартизации в разрезе отраслей.

Кроме того, устанавливается порядок разработки, утверждения и применения документов по стандартизации, а также механизм мониторинга стандартов для определения потребности отраслей и исключения дублирующих или устаревших стандартов.

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