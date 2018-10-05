Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже
Французский шансонье умер 1 октября.
Прощание в Шарлем Азнавуром прошло в Париже. В церемонии приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский шансонье армянского происхождения умер 1 октября. Как простились с шансонье — в фоторепортаже РБК.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Экс-президенты Франции Франсуа Олланд (справа) и Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.
Лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Справа налево: актер Жан-Поль Бельмондо, его сын Поль Бельмондо и актер Дэни Бун.
Певица Мирей Матье.
Жена президента Франции Брижит Макрон.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Эмманюэль Макрон напротив покрытого национальным флагом Франции гроба Шарля Азнавура.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, его жена Брижит, вдова Шарля Азнавура Улла Торсель и дети — Катя, Седа, Николя и Миша.
Шарль Азнавур был соавтором более 1,3 тыс. песен. В кино он сыграл более 60 ролей. Шансонье было 94 года.
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