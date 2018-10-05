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Прощание с Шарлем Азнавуром в Париже

Французский шансонье умер 1 октября.

Фото : rbc.ru5 октября 2018, 17:36

Прощание в Шарлем Азнавуром прошло в Париже. В церемонии приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский шансонье армянского происхождения умер 1 октября. Как простились с шансонье — в фоторепортаже РБК.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Экс-президенты Франции Франсуа Олланд (справа) и Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.

Лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Справа налево: актер Жан-Поль Бельмондо, его сын Поль Бельмондо и актер Дэни Бун.

Певица Мирей Матье.

Жена президента Франции Брижит Макрон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Эмманюэль Макрон напротив покрытого национальным флагом Франции гроба Шарля Азнавура.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, его жена Брижит, вдова Шарля Азнавура Улла Торсель и дети — Катя, Седа, Николя и Миша.

Шарль Азнавур был соавтором более 1,3 тыс. песен. В кино он сыграл более 60 ролей. Шансонье было 94 года.


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