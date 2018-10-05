Талдыкорганские военнослужащие достойно прошли итоговую проверку

С военнослужащими местных органов военного управления Алматинской области проведены контрольные занятия за 2018 год.

К проверке привлекались все военнослужащие департамента, объединенного управления и отделов по делам обороны Алматинской области, передает Zakon.kz.

В первый день военнослужащие подтвердили знания по государственно-правовой, мобилизационной подготовке, нормативно-правовым актам, общевоинским уставам, регламентирующих их деятельность, а также непосредственно в знании стратегических документов Президента страны Н. Назарбаева.

Они также сдали зачеты по физической и огневой подготовке, в ходе которых выполнили стрельбы из штатного оружия, а также сдали зачетные упражнения по физической подготовке. Военнослужащие ДДО и УОДО ответственно отнеслись к выполнению нормативов и приложили все усилия для успешной сдачи зачетов по практическим занятиям.

- Каждый военнослужащий вне зависимости от занимаемой должности и звания должен безупречно владеть знаниями законодательства, быть в хорошей форме, уметь правильно обращаться с огнестрельным оружием и метко стрелять из него. По всем пяти предметам они подтвердили свои знания и умения, - отметил начальник ДДО Алматинской области подполковник Талгат Даулетханов.

По завершении итоговой проверки подведены итоги и определены лучшие специалисты. Успешно сдав контрольные зачеты военнослужащие начали плановую подготовку к предстоящему новому учебному периоду.

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