В Жанаозене загорелась цистерна с газом
По неподтвержденным данным, есть один погибший.
Фото : Pulse.ng5 октября 2018, 18:12
Возгорание произошло 5 октября. Вызов в диспетчерскую cлужбы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области поступил примерно в 14:40, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
На заводе "КазГПЗ" при заполнении резервуара автогазовоза произошел хлопок газовоздушной смеси и возгорание.
Пожар удалось оперативно ликвидировать. По неподтвержденным данным, есть один погибший. Информация уточняется.
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