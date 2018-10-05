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В Жанаозене загорелась цистерна с газом

По неподтвержденным данным, есть один погибший.

Фото : Pulse.ng5 октября 2018, 18:12

Возгорание произошло 5 октября. Вызов в диспетчерскую cлужбы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области поступил примерно в 14:40, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

На заводе "КазГПЗ" при заполнении резервуара автогазовоза произошел хлопок газовоздушной смеси и возгорание.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. По неподтвержденным данным, есть один погибший. Информация уточняется.


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