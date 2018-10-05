Алматинские пенсионеры могут получать госуслуги не выходя из дома

Старшее поколение горожан становятся активными пользователями портала E-gov.kz.

В Центре активного долголетия г. Алматы состоялась встреча сотрудников Департамента госслужбы, Госкорпорации «Правительство для граждан» с гражданами пенсионного возраста, сообщает Zakon.kz.

Целью мероприятия явилось ознакомление их навыкам получения электронных госуслуг. Обучение граждан зрелого возраста под современные технологии позволит им реализовать свои способности, оставаться самостоятельными.

Руководитель управления госуслуг Департамента госслужбы Серик Примбетов рассказал о возможностях получения госуслуг в электронном виде не выходя из дома с помощью компьютеров, планшетов, а также собственных телефонов.

Многие граждане пенсионного возраста по привычке идут еще в ЦОНы, где всегда очередь, что создает определенные неудобства, кроме того, приходится долго ждать решения своего вопроса.

Вместе с тем, на встрече, сотрудниками Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Алматы продемонстрированы этапы получения электронных госуслуг. После чего проведено обучение учатников получению госуслуг через портал электронного правительства E-gov, а также через мобильное приложение m-gov. В ходе обучения на мобильные телефоны участников установлены мобильное приложение m-gov.

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