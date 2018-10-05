В акимате Алматы объяснили, почему повысили тарифы на вывоз мусора

Тариф не повышался с 2011 года, а цены на ГСМ и комплектующие за 7 лет увеличились более чем в два раза.

В Управлении природных ресурсов города Алматы в ответ на официальный запрос сообщили, какие принимаются системные меры в сфере управления твердо-бытовыми отходами, сообщает Zakon.kz.

В городском ведомстве ответили, что вопросы охраны окружающей среды и экологии являются важнейшим приоритетом для акимата города Алматы. Объем ежегодно вывозимых с территории города твердых бытовых отходов составляет порядка 500-550 тыс. тонн, который вывозится на полигон, расположенный в Алматинской области на территории площадью 206 га. На сегодня там собрано порядка 10 млн тонн и это уже превышает вместимость полигона. В этой связи было было принято решение о строительстве мусоросортировочного комплекса в рамках государственно-частного партнерства за счет собственных средств инвестора на 5,4 млрд. тенге.

Крупнейший мусоросортировочный комплекс производственной мощностью 550 тысяч тонн в год был запущен в сентябре текущего года. Уже сейчас здесь ежедневно обрабатывается порядка 1200-1300 тонн мусора (извлечено вторичного сырья: пластиковых отходов – 300 тонн, картона – 450 тонн, стеклобоя – 135 тонн, металла – 130 тонн, целлофана – 210 тон).

Впервые на территории города Алматы будет обеспечен полный цикл утилизации твердо - бытовых отходов, начиная от сортировки, заканчивая в последующем переработкой. Среди стран СНГ такой опыт в сфере ТБО применяется только в Москве и Сочи. Запуск комплекса позволяет снизить экологическую нагрузку не только на окружающую среду города Алматы, но и повлияет на улучшение экологической обстановки в Алматинской области.

С запуском нового комплекса естественно повысился и тариф. С учетом внедрения сортировки отходов с 1 сентября на вывоз и сортировку твердо-бытовых отходов на одного жителя он составляет 553,04 тенге/месяц (ранее 341,39 тенге).

Стоит отметить, что тариф не повышался с 2011 года, а цены на ГСМ и комплектующие за 7 лет увеличились более чем в два раза.

При этом тариф включает в себя систему управления отходами, строительство и ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров, диспетчеризацию и автоматизацию спецтехники (уже внедрены в Алмалинском и Бостандыкском районах), которая позволяет в онлайн режиме отслеживать вывоз отходов, что в итоге повысит качество услуг по мусороудалению и улучшит санитарное состояние города.

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