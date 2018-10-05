Замминистра Берик Бисенкулов вручил награды победителям конкурса "Парасатты полицей"

В конкурсе приняло участие 21 комада из 200 полицейских.

В Талдыкоргане завершился республиканский конкурс "Парасатты полицей", собравший творчески одаренных сотрудников полиции разных национальностей владеющих государственным языком со всех регионов страны с участием заместителя министра внутренних дел Берика Бисенкулова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

В конкурсе приняло участие 21 комада из 200 полицейских.

1 место и звание победителя "Парасатты полице" завоевала команда "Мегаполис" ДВД г.Шымкента и главный приз в виде "гран-при" удостоен полицейским ДВД Северо-Казахстанской области, представившиеся командой "15-ші өңір".

Второе место разделили между собой команды Костанайской ("Қостанай қырандары") и Мангыстауской ("Каспий", третье место команды – Кызылординской ("Айбынды"), Акмолинской областей ("Көкше сақшылары") и ДВД на транспорте ("Алтын Алтай").

В ходе конкурса были разыграны несколько творческих номинаций. Номинацию "Көркем сөз шебері" завоевала команда "Алаш айбыны" ДВД Карагандинской области, номинацию "Көрермен көзайымы" – сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области. Самыми сплоченными были признаны полицейские Актюбинской области, команда которых носила название "Серт береміз». Звание самой творческой команды досталось команде "Қабылбаев ұрпақтары" из Костанайской академии МВД РК. Команда из Атырауской области стала победителем в номинации "Үздік сахналық көрініс". И в номинации "Тілі басқа, тілегі бір" победителем признана команда, представлявшая Западно-Казахстанскую область.

На церемонии закрытия конкурса заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов поблагодарил конкурсантов за участие, поздравил победителей, вручил им специальные дипломы и ценные призы.

Справочно: в текущем году конкурс "Парасатты полицей", инициированный МВД РК, проводится последние 9 лет, основная цель которого пропаганда и развитие государственного языка в органах правопорядка.

Напомним, республиканский конкурс "Парасатты полицей" проводился со 2 по 5 октября в Талдыкоргане. Основные состязания между командами состоялись 4-5 октября в талдыкорганском Дворце культуры имени Илияса Жансугурова. Вместе с тем, руководители команд, в основном это руководители пресс-служб ДВД областей, приехавшие со всех уголков Казахстана посетили Дом пожилых – Текелийский Центр "Шапагат". Помимо подарков и внимания пожилым преподнесли сюрприз в виде концерта, организованного силами музыкантов и певцов эстрадно-духового оркестра Алматинской областной полиции

Участники конкурса возложили цветы к памятнику сотрудников ОВД, погибщих при исполнении службного долга, а также приняли участие на "круглом столе", организованном в талдыкорганском Центре "Рухани жангыру", где обсуждалась тема развития государственного языка в полиции.

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