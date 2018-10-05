Руководители пресс-служб ДВД областей Казахстана выказали уважение пожилым людям Текели

Зрители с особой теплотой встретили полицейских, показав гостям собственные поделки и небольшое музыкальное выступление в исполнении собственных баянистов и певцов.

В Алматинской области стартовал республиканский конкурс "Парасатты полицей", участники которого посетили Дом пожилых г.Текели, чтобы выразить уважение старшему поколению и преподнести памятные подарки, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в Доме пожилых, называемым Текелийский центр оказания специальных социальных услуг "Шапағат", проживает свыше 260 людей преклонного возраста. Приезд полицейских в город Текели приурочен к международному Дню пожилого человека, отмечаемому с октября 1991 года и организованному в защиту прав пожилых людей.

"Молодые обязаны нести определённые обязательства перед старшим поколением. Дедушкам и бабушкам, в первую очередь, необходимо наше внимание. И сегодня Текелийский Центр "Шапагат" посетили руководители команд, принимающих участие в республиканском конкурсе "Парасатты полицей". В основном это руководители пресс-служб ДВД областей, приехавшие со всех уголков Казахстана. Помимо подарков и внимания пожилым людям преподнесли сюрприз в виде концерта, организованного силами музыкантов и певцов эстрадно-духового оркестра Алматинской областной полиции" - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Зрители с особой теплотой встретили полицейских, показав гостям собственные поделки и небольшое музыкальное выступление в исполнении собственных баянистов и певцов.

"В доме пожилых живут дорогие нам люди, посвятившие свою молодость развитию Казахстана. Мы должны быть им благодарны за поддержку и воспитание молодого поколения. И эти посещения своего рода приятные праздники для пенсионеров. Хотелось бы пожелать им, в первую очередь, здоровья и всех благ" - отметили полицейские.

Участники конкурса также приняли участие на "круглом столе", организованном в талдыкорганском Центре "Рухани жангыру", где обсуждалась тема развития государственного языка в полиции. Свое видение по обсуждаемой теме высказали видные деятели искусства, журналисты и сотрудники полиции, представляющие разные этносы нашей страны.

Напомним, конкурс "Парасатты полицей", инициированный МВД Казахстана, направлен на пропаганду и развитие государственного языка в органах внутренних дел, расширение сферы его применения, воспитание сотрудников в духе патриотизма к Родине, а также повышение имиджа и престижа профессии полицейского, завершился. В текущем году конкурс проводится в Талдыкоргане, в котором участвуют 21 команда со всех регионов страны. Каждый его участник творчески одаренная личность, имеющий в своем багаже артистизм и смекалку, умение красиво и грамотно излагать мысли на государственном языке, а также знание нормативно-правовых актов и т.д.

За ходом конкурса следит жюри, в состав которого вошли айтыскер-акыны, артисты и журналисты, а также представители аппарата МВД РК. Основные состязания между командами пройдут 4-5 октября в Талдыкоргане во Дворце культуры имени Илияса Жансугурова.

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