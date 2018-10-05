Общественные деятели Астаны поддержали Послание Президента

Забота о народе является основной прерогативой Главы государства.

Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

В своем Послании народу Республики Казахстан Лидер Нации Нурсултан Абишевич четко определил несколько направлений, в частности:

1) Забота о народе является основной прерогативой нашего Президента. Несмотря на мировые кризисы мы поднимаем доходы населения, и в этом направлении Глава Государства обозначил 7 задач, направленных на увеличение благосостояния народа. Отдельно хочется отметить вопрос который поднял Президент Н.А. Назарбаев касательно тарифов и услуг ЖКХ, теперь можно быть уверенным, что порядок окончательно будет наведен.

2) В данном Послании было поставлено 8 задач по улучшению жизненного уровня наших граждан и повышение качества их жизни. Нурсултан Абишевич неустанно говорит, что будущее Казахстана это наша молодежь и как мы ее воспитаем и чему обучим от этого будет зависеть будущее нашей страны. Вопрос о необходимости кардинального повышения качества дошкольного образования, считаю необходимым шагом на данном этапе развития Казахстана. Фундамент, который мы заложим нашим детям сегодня, будет основанием будущего Казахстана.

3) Глава государства обсудил также вопрос касательно создания комфортной среды проживания для наших граждан. Приводя примеры которые были применены отдельными регионами поручил изыскивать возможности оказания помощи народу в получении ипотеки по программе 7-20-25. Отрадно было слышать, что столица преуспела в реализации данной программы и отдельным категориям населения оказывается помощь в виде частичной оплаты первоначального взноса.

4) Большое внимание Лидер Нации уделил на улучшение госаппарата, и поручил ориентировать его на потребности граждан. Президент акцентировал на том что необходимо устранить в работе Правительства все проявления формализма и бюрократии, и также поручил это всем госорганам.

В завершении хочется выделить проводимую эффективную внешнюю политику. Мы гордимся что живем в стране где ведется политика мира и согласия. Только Казахстан смог объединить лидеров мировых конфессий за одним столом переговоров, наш Лидер Президент Казахстана Н.А. Назарбаев бесспорно является медиатором мирового масштаба. Нам всем необходимо трудиться и вносить вклад в развитие нашей Родины и быть сопричастны ко всем процессам преобразований в нашей стране.

Председатель узбекского этнокультурного центра города Астаны, член АНК, член НЭС АНК, член Общественного совета МИД РК, член партии Нұр Отан, член Национальной комиссии по модернизации общественного сознания при АП РК Пулатов Шерзод Аббозович.

Главное богатство - человек!

С большим вниманием мы прослушали Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

Главным приоритетом развития, отмеченным в Послании, является рост благосостояния казахстанцев. И в этом вопросе невозможно отделить важное от второстепенного.

Повышение качества во всех социально-экономических направлениях нашей жизни - основной вопрос Послания Президента. На данный момент создаются все условия для комфортной и безопасной жизни, современного качественного образования и медицинского обслуживания, сферы малого и среднего бизнеса.

С 1 января 2019 года повышается МЗП в 1.5 раза, поэтапно пройдет повышение заработной платы бюджетным работникам до 35%! Пройдет налоговая амнистия для МСБ, будут построены новые школы, спортивно-оздоровительные комплексы, национальный научный онкологический центр.

Особым вниманием Елбасы отметил именно молодежь, объявив 2019 год - годом Молодежи! Молодежь - это тот потенциал, на который сейчас направлены большое внимание и поддержка со стороны государства.

И в наших с вами руках, какой будет завтра наша Родина, наш Казахстан!

Наталья Карагеур, председатель городского Координационного совета по делам молодежи АНК г.Астаны

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