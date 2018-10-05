Нурсултан Назарбаев: Шалкар красивейшее место!

Главный акцент стоит именно на активном использовании богатого потенциала туристических мест страны.

Во время ознакомления народа с новым стратегическим документом, который посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил уделять особое внимание развитию въездного и внутреннего туризма, сообщает Zakon.kz.

Главный акцент стоит именно на активном использовании богатого потенциала туристических мест страны. Так, Правительству нужно будет разработать отраслевую программу.

Как отмечает Нурсултан Назарбаев, в своих рабочих поездках он акцентировал внимание объектах, где будет развиваться туризм не только в таких знаменитых местах как Боровое, Алаколь, Каспийский берег, но и те, о которых мало кто знает.

"В Северном Казахстане есть курортная зона Шалкар, никто даже не знает, а это красивейшее место! И из России толпой люди ездят отдыхать. И это не хуже чем Боровое. Есть точки, которые нужно пропагандировать и создавать условия для приезжающих",- отметил Нурсултан Назарбаев.

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