Участник проекта 100 новых лиц Казахстана: Президент страны поставил важные и актуальные задачи

Именно благосостояние людей и их качество жизни, в широком смысле комфортность и безопасность социальной среды в городах и в сельской глубинке являются стержневыми идеями нынешнего Послания.

В Послании народу Казахстана, представленном сегодня, Президент Н. Назарбаев поручил довести расходы на образование и здравоохранение до 10% ВВП. Причем это должно быть достигнуто в течении ближайших 3-5 лет. Стоит заметить, что речь идет не просто о качественных изменениях в этих сферах. 10% ВВП на образование и медицину - это уровень лидирующих стран Европы и Северной Америки.

"Казахстан может себе позволить обеспечить людям лучшее качество жизни. А качество жизни современной семьи во многом определяется именно возможностями доступного лечения с использованием самых современных технологий, а также уверенностью в том, что дети получат хорошее образование и у них будет стабильное будущее. Принципы социального государства будут внедряться во всех сферах", - отмечает Глава государства.

Именно благосостояние людей и их качество жизни, в широком смысле комфортность и безопасность социальной среды в городах и в сельской глубинке являются стержневыми идеями нынешнего Послания. И соответствие этим принципам, в частности, будет критерием оценки работы акиматов, мед.учреждений, правоохранительных органов и других государственных структур. Причем важно отметить, что наращивание социальных расходов до уровня развитых стран – задача не отдаленной перспективы, а самого ближайшего времени. Существенные изменения должны произойти уже в 2019 году. Это коснется, в частности, зарплат врачей и среднего медперсонала, уровня жизни учителей школ и преподавателей вузов (будет принят закон "О статусе учителя"). Большие позитивные перемены ожидаются в вопросе доступности самой современной и дорогостоящей медицинской помощи для каждого человека как в крупных городах и областных центрах, так и в сельских районах. Главным критерием оценки любого вуза будет занятость его выпускников, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу.

Хочется отметить важность и актуальность задач, которые Президент ставит, как перед Правительством, так и обществом в целом. Затрагиваются решение проблем широких слоев граждан нашей страны - это увеличение минимальной заработной платы до 42 тысяч тенге, для более 1 млн. 300 человек будет увеличены оплаты труда; работникам бюджетной сферы в среднем будет увеличена заработная плата на 35%, для этих целей планируется выделить дополнительно 96 млрд тенге; программа дорожной карты будет продлена до 2025 года, дополнительно будет выделено 30 млрд теңге ежегодно; вопросы тарифообразования монополистами, реформирования антимонопольной сферы; развитие инфраструктуры, особенно сельского населения; развития агропромышленного комплекса страны, внедрение современных технологий по автоматизации процессов, для этих целей будет выделено 100 млрд тенге; развитие сфер образования, здравоохранения, въездного и внутреннего туризма, правоохранительных органов, судебной системы; особое внимание Президент обратил на борьбу с теневой экономикой. Принимаемся за реализацию поставленных задач!

Добровольский Анатолий Валерьевич - Победитель проекта "100 новых лиц Казахстана", Акмолинская область

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