Нуралы Абишев: Мы высоко ценим вклад главы государства в достижения "Борте Милки"

В итоге молочная продукция, произведенная в Туркестанской области, реализуется в разных уголках страны.

Сегодня Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана особо остановился на достижениях компании "Борте-Милка" в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

"Основная задача - увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году. К примеру, в Туркестанской области ТОО "Борте Милка" благодаря использованию новых современных технологий повысило производительность в 2 раза", - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь, в ходе брифинга, прошедшего в областном акимате руководитель компании "Борте-Милка" Нуралы Абишев сообщил, что направил телеграмму Главе государства.

В телеграмме известный предприниматель отмечает - "Уважаемый, Глава государства! Поставив в пример наше предприятие на всю страну, я, как учредитель очень рад этому. Коллектив завода "Борте милка" с воодушевлением и благодарностью принял Ваши теплые слова и пожелания. Ваш вклад в достижения предприятия огромен, потому что благодаря Вашим инициативам и поддержке, развивается сфера предпринимательства, государство предоставляет льготы. Получив государственную поддержку на сумму 1 млрд. тенге, я установил современное оборудование. В итоге молочная продукция, произведенная в Туркестанской области, реализуется в разных уголках страны. В свою очередь, мы приложим все усилия для выполнения задач, озвученных в этом послании, и поддержим Ваши инициативы реальным делом!" - говорится в телеграмме.

По словам Нуралы Абишева, оборудование на предприятии, озвученное в качестве примера для предпринимателей, очень дорогое и качественное. На развитие компании предприниматель потратил 3 млрд.тенге, из них на 1 млрд. тенге приобретено оборудование за рубежом. Сегодня в компании в Ордабасинском районе работают 70 человек.

"Известная в стране молочно-товарная ферма "Борте Милка" в рамках модернизации производства производит 8 тонн молока в сутки по шведской технологии. Предприятие, не имеющее аналогов, входит в первую тройку самых современных молочно-товарных ферм в республике. На сегодня в комплексе насчитывается более 400 дойных коров. В среднем с каждой коровы в сутки получают 30-32 литров молока. Также мы нанимаем молодых специалистов региона. В ближайшем будущем мы планируем удвоить нашу производительность за счет внедрения голландской технологии. В целом, это Послание окажет поддержку и другим предприятиям сферы сельского хозяйства", - сказал Нуралы Абишев.

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