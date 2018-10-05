Председатель Сената РК прокомментировал Послание Президента

Президента обоснованно беспокоит медлительность в обеспечении доступности жилья для широких слоев населения - Касым-Жомарт Токаев.

Послание, с которым Глава государства сегодня обратился к народу Казахстана, – документ исторической важности, поскольку нацелен на решение первоочередных задач, касающихся повышения благосостояния наших граждан, - считает Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

За годы Независимости в Казахстане создан крепкий фундамент социального государства. Тем не менее, Президент Н.Назарбаев считает, что работу по должному социальному обеспечению казахстанцев необходимо продолжать. Теперь деятельность Правительства и акимов будет оцениваться главным образом по этому показателю.

В Послании содержится всесторонний, глубокий анализ нынешней социально-экономической ситуации и поставлены конкретные задачи по ее коренному улучшению. Елбасы по-сути выстроил интерактивный диалог по самым животрепещущим проблемам не только и не столько с аудиторией, сколько со всем народом Казахстана. Состоялся предметный разговор о повышении доходов населения, о самых острых проблемах, которые волнуют людей. Президент убедительно продемонстрировал, что постоянно держит руку на пульсе жизнедеятельности государства. В этом плане большое значение будет иметь поручение повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза, это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек. Оклады 275 тысяч гражданских служащих возрастут в среднем на 35 %. Не обошел вниманием Глава государства и учителей, он поручил разработать новый Закон "О статусе педагогов". Президент справедливо отметил необходимость сокращения нагрузки учителей, решения проблемы трехсменного обучения. Надо сказать, сенаторы не раз поднимали эту наболевшую тему, а теперь готовы внести свой вклад в успешную реализацию данного Закона.

На мой взгляд, абсолютно актуальной является инициатива Президента по созданию Единого комитета по контролю за качеством услуг, который должен сконцентрироваться на вопросах медицины, питания и услуг. Здесь кроется решение застарелой проблемы качественного обслуживания населения.

Обратило на себя внимание, как Елбасы остро и настойчиво заявил о необходимости строительства онкологического центра, оснащенного самым современным оборудованием. Довольно эмоционально он сказал, что мы должны заботиться о здоровье казахстанцев, как можно скорее наладить эффективное лечение граждан, попавших в беду, спасать их от смерти. Президент огласил предстоящее повышение заработной платы на 20 % участковым медработникам, внедрившим новые подходы к лечению острых заболеваний.

Президента обоснованно беспокоит медлительность в обеспечении доступности жилья для широких слоев населения. В порядке оперативной реакции на аморфность чиновников он поручил акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета, поставил задачу увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения. Именно этого ждут наши соотечественники, прежде всего учителя, врачи, полицейские, молодые специалисты. Всего за предстоящие пять лет должны улучшить свои условия 650 тысяч семей или более 2 миллионов казахстанцев.

По образному выражению Елбасы, первоочередной задачей Правительства и Парламента является строительство "экономики простых вещей". Но за простыми вещами кроется сложнейшая работа. Здесь первостепенное внимание будет уделяться расширению предпринимательской среды и ограждению бизнеса от административного давления. Действие Дорожной карты бизнеса продлевается до 2025 года, объявлена налоговая амнистия для МСБ, создается Фонд прямых инвестиций. Теперь слово за предпринимателями, ведь о них позаботился сам Президент, причем такая поддержка носит уникальный, беспрецедентный характер.

Мне, как депутату Парламента, понравилась акцентированная ссылка Президента на необходимость обеспечения верховенства закона и более энергичного осуществления правовой реформы. Он расставил точки над "и" по вопросу модернизации органов внутренних дел, дал конкретные поручения.

И еще один момент обратил на себя внимание. Это определение нашей внешне-торговой политики как "беззубой". Действительно, в условиях ожесточенной борьбы на международных торговых и финансовых рынках, санкционного противостояния, возникающих проблем в интеграционных процессах Правительству следует направить усилия на эффективную защиту отечественных товаропроизводителей, оградить наш рынок от импорта товаров, которые могли бы иметь казахстанское происхождение.

Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства, зависит от качества принимаемых законов. Основной целью работы депутатов Сената Парламента станет модернизация законодательной базы, способной обеспечить высокие темпы и содержательность реформ в нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!