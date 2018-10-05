Молодежь Туркестанской области готова к выполнению задач, поставленных главой государства

Руководитель областного управления по делам семьи, детей и молодежи Балмаржан Нарбекова провела брифинг.

В своем Послании Президент Казахстана отметил, что комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики. Необходимо создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В связи с очередным Посланием Главы государства на прошедшем брифинге в акимате Туркестанской области руководитель областного управления по делам семьи, детей и молодежи Балмаржан Нарбекова сообщила, что молодежь региона готова поддержать озвученные инициативы.

"Президент Казахстана в очередном Послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" предложил объявить следующий год Годом молодежи. Это большая поддержка для молодежи. Как было отмечено в послании, с 1 января 2019 года значительной помощью для молодежи станет повышение минимальной заработной платы в 1,5 раза, т. е. с 28 тысяч до 42 тысяч тенге. В этом плане молодежь Туркестанской области готова к выполнению всех задач, озвученных в Послании", - сказала Б.Нарбекова.

Наряду с этим, в ходе выступления Глава государства поручил запустить проект "Ауыл – Ел бесігі", направленный на модернизацию социальной среды сельской местности. Кроме того, он отметил необходимость создать детско-юношеские объединения "Сарбаз", по аналогии с бойскаутским движением, усилив роль военно-патриотического воспитания в школах.

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