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Педагоги ЗКО поддерживают Послание Президента

Учителей особенно тронуло то, что в Казахстане будет принят "О статусе педагогов".

Фото : Днепр Час5 октября 2018, 20:59

Мне импонирует, что именно в День Учителя, в наш профессиональный праздник произошло это важное историческое событие!

Отрадно, что в своем очередном послании наш лидер нации огромное внимание уделил социальной сфере. И в том числе образованию, а именно среднеобщеобразовательному звену. Президент в курсе всех наших проблем, его заботит, что у рядового учителя мало времени остается на подготовку к урокам. Но самое главное, что меня тронуло, это то, что в нашей Республике будет принят "О статусе педагогов".

Такого нет ни в одной стране мира. Вот она - забота об учителе и всемерная поддержка.

Ориентирование на финансовую стабильность профессии, решение проблем с трехсменными школами, достойное дошкольное образование - все это придает нам сил более ответственно и качественно служить на своем поприще.

Тамара Рудич, директор СОШ № 19 г.Уральска


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