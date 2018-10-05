Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейские оштрафовали более 30 пешеходов у алматинских рынков

За полтора часа рейда инспекторы дорожно-патрульной полиции выявили более 50 фактов нарушений ПДД пешеходами.

Фото : пресс-служба ДВД города Алматы5 октября 2018, 21:18

Сотрудники Управления внутренних дел Наурызбайского района в рамках операции "Пешеход" оштрафовали 35 пешеходов, перебегавших дорогу в неположенных местах вблизи рынков "Барлык" и "Алтын орда", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

"На сегодня между двумя самыми крупными рынками города проводятся масштабные ремонтные работы по расширению проезжей части и капитальному обновлению транспортной инфраструктуры. На данном участке имеется два регулируемых светофора и один надземный пешеходный переход. При этом граждане, экономя время, перебегают дорогу в неположенном месте, подвергая свое здоровье и жизнь опасности. Наши точечные отработки направлены на предупреждение нарушений ПДД, улучшения пешеходной дисциплины и дорожной обстановки в целом. Надеюсь, что после завершения всех работ на данном участке, уже отпадет необходимость проводить здесь разъяснительную работу с пешеходами - нарушителями", - расказал начальник управления внутренних дел Наурызбайского района Динмухамед Ауелхан.

За полтора часа рейда инспекторы дорожно-патрульной полиции выявили более 50 фактов нарушений ПДД пешеходами. В отношении 35 человек, которые неоднократно нарушила правила дорожного движения, были составлены административные протоколы по статье 615 КРКобАП - невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД. Размер штрафа составляет 2 МРП.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты