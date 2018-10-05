Полицейские оштрафовали более 30 пешеходов у алматинских рынков

За полтора часа рейда инспекторы дорожно-патрульной полиции выявили более 50 фактов нарушений ПДД пешеходами.

Сотрудники Управления внутренних дел Наурызбайского района в рамках операции "Пешеход" оштрафовали 35 пешеходов, перебегавших дорогу в неположенных местах вблизи рынков "Барлык" и "Алтын орда", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

"На сегодня между двумя самыми крупными рынками города проводятся масштабные ремонтные работы по расширению проезжей части и капитальному обновлению транспортной инфраструктуры. На данном участке имеется два регулируемых светофора и один надземный пешеходный переход. При этом граждане, экономя время, перебегают дорогу в неположенном месте, подвергая свое здоровье и жизнь опасности. Наши точечные отработки направлены на предупреждение нарушений ПДД, улучшения пешеходной дисциплины и дорожной обстановки в целом. Надеюсь, что после завершения всех работ на данном участке, уже отпадет необходимость проводить здесь разъяснительную работу с пешеходами - нарушителями", - расказал начальник управления внутренних дел Наурызбайского района Динмухамед Ауелхан.

За полтора часа рейда инспекторы дорожно-патрульной полиции выявили более 50 фактов нарушений ПДД пешеходами. В отношении 35 человек, которые неоднократно нарушила правила дорожного движения, были составлены административные протоколы по статье 615 КРКобАП - невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД. Размер штрафа составляет 2 МРП.

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