Актюбинцев, спасавших людей из горящей многоэтажки, наградили

Им вручили по 100 000 тенге.

Жители Актобе, пережившие накануне страшный пожар, ждут помощи. В результате ЧП пострадали 30 квартир десятиэтажки. Там требуется капитальный ремонт. Но о компенсации речи пока не идет. Власти сначала выяснят, кто виноват в ЧП. Результаты экспертизы, которая и должная установить причины, будут готовы через месяц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Эту ночь погорельцы провели у родных и знакомых. Уже установлено, что возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Сейчас она опечатана на время следствия. По факту заведено дело по статье "Неосторожное уничтожение и повреждение чужого имущества". Этой ночью власти в спешном порядке уже отремонтировали фасад десятиэтажки, расположенной на центральном проспекте города. Для этого подключили спонсоров. Отметили чиновники и добровольцев, которые во время пожара бросились спасать погорельцев. Два друга 18 и 19 лет случайно оказались рядом с горящим домом. Им вручили по 100 000 тенге за спасение актюбинцев.

- Стучались во все квартиры, выводили людей. Мы не думали, что во второй подъезд все это перейдет. И когда я вышел и посмотрел на окно и увидел, что огонь идет все выше и дальше, мы сразу побежали в другой подъезд, - говорит Александр Тимошенко.

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