Истребитель МиГ-29 разбился в Подмосковье
Пилоты катапультировались.
Фото : ИА Regnum5 октября 2018, 22:28
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Московской области, сообщает ТАСС источник в силовых структурах.
"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.
"Оба пилота катапультировались", - сказал источник.
Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.
По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.
По данным источника в авиаотрасли, поисковая группа Летно-исследовательского института имени Громова на вертолете Ми-8 вылетела на место крушения истребителя МиГ-29.
"Поисковая группа Летно-исследовательского института отправилась на вертолете Ми-8 на место крушения", - сказал собеседник.
Он уточнил, что "самолет упал в 50 км от аэродрома ЛИИ в Жуковском, на востоке Московской области".
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