Канадский хирург прооперировал плюшевого мишку

У медвежонка Малыша был диагностирован разрыв подмышки.

В Канаде 8-летний Джексон Макки по пути в операционную обратился к своему нейрохирургу Даниэлю Макнили с просьбой помочь заодно его любимой игрушке — плюшевому мишке по имени Малыш.

Об этой истории доктор рассказал в своем Twitter. Он отметил, что сразу же согласился: "Как я мог отказать?"

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 сентября 2018 г.

У медвежонка Малыша был диагностирован разрыв подмышки. Во время операции Макнили надел на него кислородную маску и зашил разрыв. После этого игрушку перенесли на больничную койку к хозяину.

Джексон Макки от рождения страдает от гидроцефалии (накопления спинномозговой жидкости). Он давно лечится у Макнили. На этот раз врачи ремонтировали трубку, через которую откачивают жидкость.

Родители уже поблагодарили нейрохурурга за все, что он сделал для их сына и его любимого плюшевого медведя. Оба пациента — и Джексон, и Малыш — успешно перенесли операции и теперь восстанавливаются.

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