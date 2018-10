Канадский хирург прооперировал плюшевого мишку

В Канаде 8-летний Джексон Макки по пути в операционную обратился к своему нейрохирургу Даниэлю Макнили с просьбой помочь заодно его любимой игрушке — плюшевому мишке по имени Малыш.

Об этой истории доктор рассказал в своем Twitter. Он отметил, что сразу же согласился: "Как я мог отказать?"

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91