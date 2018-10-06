Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Канадский хирург прооперировал плюшевого мишку

У медвежонка Малыша был диагностирован разрыв подмышки.

Фото : Twitter6 октября 2018, 01:12

В Канаде 8-летний Джексон Макки по пути в операционную обратился к своему нейрохирургу Даниэлю Макнили с просьбой помочь заодно его любимой игрушке — плюшевому мишке по имени Малыш.

Об этой истории доктор рассказал в своем Twitter. Он отметил, что сразу же согласился: "Как я мог отказать?"

У медвежонка Малыша был диагностирован разрыв подмышки. Во время операции Макнили надел на него кислородную маску и зашил разрыв. После этого игрушку перенесли на больничную койку к хозяину.

Джексон Макки от рождения страдает от гидроцефалии (накопления спинномозговой жидкости). Он давно лечится у Макнили. На этот раз врачи ремонтировали трубку, через которую откачивают жидкость.

Родители уже поблагодарили нейрохурурга за все, что он сделал для их сына и его любимого плюшевого медведя. Оба пациента — и Джексон, и Малыш — успешно перенесли операции и теперь восстанавливаются.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты