Американец 30 лет подпирал дверь камнем за $100 тысяч

Около 50 лет назад увидел в ночном небе яркий болид. Наутро из кратера в поле достал еще теплый камень.

Житель американского города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, обнаружил, что метеорит, который он годами использовал в качестве упора для двери, стоит около ста тысяч долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального Мичиганского университета.

В 1988 году мужчина покупал ферму близ городка Эдмор в Мичигане. Его заинтересовал странный булыжник, который держал дверь сарая. "Это метеорит", — пояснил фермер. Он рассказал, что около 50 лет назад увидел в ночном небе яркий болид. Наутро из кратера в поле достали еще теплый камень.

Метеорит 30 лет прижимал дверь сначала на ферме в Эдморе, а потом в Гранд-Рэпидсе, куда переехал его новый владелец. Иногда дети брали его, чтобы сделать доклад в школе, но потом всегда возвращали на прежнее место. Мужчина не догадывался о его ценности, пока не увидел в новостях сюжет о людях, торгующих фрагментами другого метеорита.

Он отнес камень в Центральный Мичиганский университет, где на него согласилась взглянуть профессор Мона Сирбеску (Mona Sirbescu) с факультета геологии. К ее удивлению, метеорит оказался настоящим.

"Это один из самых ценных образцов, которые я держала в руках, причем и по стоимости, и с научной точки зрения", — утверждает она.

Как выяснилось, он состоит из железа и никеля и весит почти 10 килограммов, что делает его одним из самых крупных метеоритов, найденных в Мичигане. Интерес к находке уже проявили Смитсоновский институт, который хотел бы приобрести его для своего музея, и минералогический музей в штате Мэн.

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!