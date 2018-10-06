Трамп и туалетная бумага: видео казуса с американским президентом
Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.
Президент США Дональд Трамп попал в очередную неловкую ситуацию, не заметив кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел, когда американский лидер поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в город Рочестер, штат Миннесота.
WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq— Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 октября 2018 г.
Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.
Некоторые интернет-комментаторы указали на неуклюжесть президента.
@briantylercohen удивился, что такой инцидент не произошел раньше.
"Так по-президентски", – заметила @MoozhanT.
Другие интернет-пользователи начали делать предположения, что это за клочок бумаги и как он попал на обувь.
"На обуви Трампа была не туалетная бумага. Это была Конституция", – предположил @mgallaghercomic.
"Интересно, как Хилари сумела прикрепить это к его обуви", – задумался @oreuz.
Нашлись и те, кто встал на защиту президента.
"Должно быть, это очень неловко", – заметил @oreo_thins.
@MLCHZDK отметил, что никто даже не сказал Трампу о бумаге.
Поведение президента США на публике не раз привлекало к себе внимание. Ранее Трамп, вернувшись в Вашингтон из рабочей поездки, не справился с зонтом, который порыв ветра вывернул наизнанку порывом ветра.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!