Трамп и туалетная бумага: видео казуса с американским президентом

Президент США Дональд Трамп попал в очередную неловкую ситуацию, не заметив кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда американский лидер поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в город Рочестер, штат Миннесота.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq