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Трамп и туалетная бумага: видео казуса с американским президентом

Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

Фото : Комсомольская правда6 октября 2018, 02:00

Президент США Дональд Трамп попал в очередную неловкую ситуацию, не заметив кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда американский лидер поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в город Рочестер, штат Миннесота.

Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

Некоторые интернет-комментаторы указали на неуклюжесть президента.

@briantylercohen удивился, что такой инцидент не произошел раньше.

"Так по-президентски", – заметила @MoozhanT.

Другие интернет-пользователи начали делать предположения, что это за клочок бумаги и как он попал на обувь.

"На обуви Трампа была не туалетная бумага. Это была Конституция", – предположил @mgallaghercomic.

"Интересно, как Хилари сумела прикрепить это к его обуви", – задумался @oreuz.

Нашлись и те, кто встал на защиту президента.

"Должно быть, это очень неловко", – заметил @oreo_thins.

@MLCHZDK отметил, что никто даже не сказал Трампу о бумаге.

Поведение президента США на публике не раз привлекало к себе внимание. Ранее Трамп, вернувшись в Вашингтон из рабочей поездки, не справился с зонтом, который порыв ветра вывернул наизнанку порывом ветра.


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