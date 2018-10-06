Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ученые назвали главный признак счастливых отношений

Такая ситуация актуальна не только для молодых, но и для пожилых пар.

Фото : © Depositphotos / Goodluz6 октября 2018, 06:01

Специалисты из Калифорнийского университета выяснили, что главным признаком счастливых и успешных отношений является использование партнерами в разговорах местоимения "мы", результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!. Об этом пишет РИА Новости.

По словам одного из авторов работы Меган Роббинс, употребление местоимения "мы" свидетельствует о тесной связи людей, которые не подвержены эгоизму в отношениях и намерены плодотворно развивать партнерство.

Как отмечают исследователи, такая ситуация актуальна не только для молодых, но и для пожилых пар. При этом особенно важно использовать местоимение "мы" во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, добавляют ученые.

"Эти слова могут изменить отношения людей, сделав их более близкими и доверительными", — заключают специалисты.

Ранее психологи из университета Сан-Диего в США рассказали о том, как сделать жизнь подростков более счастливой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты