Новый вирус-"троянец" атакует смартфоны

Успешная установка из репозитория Google Play насчитывает уже более 10 тысяч приложений.

Более 78 тысяч евро украли мошенники с банковских счетов пользователей приложения QRecorder, сообщает securityboulevard.

Когда у пользователей смартфонов появилась возможность записывать телефонный разговор прямо во время общения при помощи специального мобильного приложения, радости их не было предела. Однако сегодня эта удобная функция не вызывает таких восторгов как раньше, а больше настораживает. Благодаря хакерам–мошенникам она стала небезопасной.

Только в Чешской республике от мобильного приложения QRecorder, которое позволяет записывать и сохранять разговор, пострадало пять человек. В общем, со счетов пользователей данной функции украдено более 78 тысяч евро. Сообщается, что успешная установка из репозитория Google Play насчитывает уже более 10 тысяч приложений.

Как и другие известные вирусы для Android при установке и первом запуске, программа запрашивает разрешение на использование других приложений, чтобы контролировать действия пользователя, точнее отслеживать загрузку и запуск определенных банковских приложений. Мошенникам же остается только собирать все учетные данные, которые вводят пользователи-жертвы. При каждом входе в банковское приложение мошенническая программа показывала специальное "зеркало" — дубликат настоящей страницы с логином, куда и вводили свои данные ни о чем не подозревающие владельцы счетов.

Уточняется, что текстовые строки в исходном коде троянца говорят о том, что основной целью мошенников являются польские, чешские и немецкие банки.

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