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"Сарыарка" приобрела двукратного обладателя Кубка Гагарина

Всего в КХЛ Первышин провёл 440 матчей.

Фото : shаiba.kz6 октября 2018, 06:59

Состав «Сарыарки» пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Первышин, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт карагандинского клуба.

32-летний хоккеист ранее выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Сочи», «Трактор» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ Первышин провёл 440 матчей и набрал 141 (36+105) очко.


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