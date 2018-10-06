Техосмотр машин на газе в Казахстане ужесточат

Изменения пропишут в Правилах организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Министерство по инвестициям и развитию РК подготовило проект поправок в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, пишет сайт «Колеса».

В случае принятия поправок газобаллонное оборудование отметят в правилах отдельным пунктом (сегодня его в документе нет), причислив к «прочему оборудованию». У машин с установленным ГБО в процессе техосмотра, помимо состояния и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления (при наличии), звукового сигнала, спидометра, ремней безопасности и т. д., станут проверять соответствие системы питания газобаллонных автомобилей Техрегламенту ТС «О безопасности колёсных транспортных средств».

В частности:

- Отсутствие утечки газа из элементов ГБО и в местах их соединений.

- Целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования.

- Наличие серийного номера и обозначений «СНГ» или «КПГ», чётко нанесённого нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве.

- Наличие оформленных в соответствии с требованиями ТР ТС «О безопасности колёсных транспортных средств»:

- паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона;

- свидетельства о проведении периодических испытаний ГБО, установленного на автомобиле, с периодичностью, совпадающей с периодичностью освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной в паспорте на баллон (баллоны).

Кроме того, автовладельцы должны будут предъявлять свидетельство о соответствии ГБО требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесённых при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования.

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