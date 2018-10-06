"Канело" объявил нового соперника

Это первый поединок боксера после победы над Головкиным.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и The Ring Сауль "Канело" Альварес (50-1-2, 34 КО) официально назвал имя своего соперника по следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28-летний Альварес встретится с 31-летним британцем Рокки Филдинг (27-1, 15 КО), который владеет титулом "регулярного" чемпиона WBA во втором среднем весе. На кону в бою будет стоять только пояс Филдинга.

"Я рад объявить, что свой следующий бой проведу 15 декабря на MSG в Нью-Йорке. Преодолев большой вызов в своей карьере и став чемпионом WBC в 160 фунтах, я теперь буду драться за титул чемпиона мира в 168 фунтах против Рокки Филдинга - нынешнего чемпиона WBA", - написал Альварес в твиттере.

Con mucha emoción les anuncio mi siguiente pelea. Próximo 15 de diciembre en el MSG de New York. Tomando un gran reto más en mi carrera y representando al wbc como campeón de las 160 lbs ahora pelearé por el título mundial por las 168 lbs vs Rocky Fielding actual campeón wba!???????? pic.twitter.com/h86E4xHDvF — Canelo Alvarez (@Canelo) 5 октября 2018 г.

Поединок подтвердил и глава британской промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн, который представляет интересы Филдинга.

Напомним, два последних боя Альварес провел против казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1. 34 КО). В их первом поединке в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а спустя год - решением большинства судей победил Альварес, отобравший у соперника титулы WBC и WBA (Super). Оба боя проходили на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Добавим, что титулом WBA (Super) во втором среднем весе владеет британец Каллум Смит (25-0, 18 КО), который завоевал его после победы нокаутом над соотечественником Джорджом Гроувзом (28-4, 20 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии. После этого Смит бросил вызов Головкину.

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