Боевикам в Сирии давали машину, дом и $800 в месяц: актюбинка рассказала о брате-джихадисте

Сейчас у мужчины нет денег на дорогу домой, его подставили свои же соотечественники.

О страшной судьбе участника джихада рассказала жительница Актобе Нурагуль, его сестра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание «Актобе Таймс».

По словам женщины, ее сводный брат Руслан Ермагамбетов взял религиозное имя Абдуллах. В 2015 году, в возрасте 40 лет, мужчина сказал, что поехал на «шабашку» и не вернулся.

Мужчина не выходил на связь три года. Поиски родни оставались безуспешны. Он числился в списке пропавших без вести. Четыре месяца назад он написал сообщение в мессенеджере и рассказал, что все эти три года воевал в Сирии и теперь хочет вернуться в Казахстан вместе с группой актюбинцев. Руслан сказал, , что разочаровался в джихаде.

«Если раньше боевикам по приезду давали машину, дом и платили по 600-800 долларов в месяц, то теперь финансирование закончилось. У брата даже нет денег на дорогу назад».

Руслан рассказал сестре, что в Сирии он женился на гражданке Кыргызстана с четырьмя детьми. Ее зовут Кайыргуль. Она родила ему пятого ребенка. Они живут в сирийском поселке Кишма.

После переписки связь между Русланом и Нурагуль прекратилась. Спустя еще несколько месяцев на контакт с Нурагуль вышла сноха Кайыргуль:

«Кайыргуль сообщила мне, что Руслан хотел убежать из Сирии в Казахстан вместе с тремя актюбинцами. Это два родных брата, которые именуют себя Абу Усман и Абу Саид, а также третий - Абу Хузайфа. Но побег не удался. На границе их задержали свои же боевики».

Супруга Руслана рассказала близким своего мужа, что с марта по июль беглецов держали в тюрьме. Абу Усман, Абу Саид и Абу Хузайфа - молодые ребята в возрасте до 30 лет. Им удалось убедить боевиков, что инициатором возвращения в Казахстан был 40-летний Руслан, как самый старший. В итоге мужчин отпустили, а Руслана оставили в заточении.

Супруга казахстанца возмущалась, что троих боевиков освободили, они спокойно ходят в Сирии и даже открыли магазин.

«А где Руслан, жив ли он – неизвестно! По Исламу нельзя предавать, обманывать, а моего брата подставили свои же! Кайыргуль объяснила мне, что провокатором побега из Сирии был самый молодой и горячий из четверки актюбинцев Абу Усман, а остальные пошли у него на поводу».

Нурагуль обратилась к соотечественникам:

- Я хочу предупредить казахстанцев, что священного джихада в Сирии нет, Халифата там нет. В Сирии накаленная обстановка, нет финансирования, и братья начали предавать друг друга. Будьте осторожны, не верьте красивым сказкам и обещаниям, сохраните себя для своих жен, детей и престарелых родителей! Мой брат верил, что поехал на священную войну, а в итоге его предали. О его жене и ребенке никто не заботится. Жив ли он сам - неизвестно.

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