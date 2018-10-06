Солнечная электростанция заработала в Чернобыле

Первая чернобыльская солнечная электростанция установлена всего в 100 метрах от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор.

В Украине начала работу первая в зоне отчуждения солнечная электростанция. В праздничной церемонии открытия, состоявшейся в пятницу, 5 октября, приняли участие представители гамбургской энергокомпании Enerparc AG, являющейся одним из инвесторов проекта. Об этом пишет DW.

Более половины электроэнергии в Украине вырабатывается на атомных станциях. Несмотря на то, что в радиусе 2600 километров вокруг Чернобыля до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, правительство Украины планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В частности, Киев рассматривает перспективу возведения в зоне отчуждения нескольких солнечных и ветряных электростанций.

Монтаж первой из них - солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт - был завершен в декабре 2017 года. С июля 2018 года она генерирует энергию для национальной украинской электросети.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После разрушения четвертого блока АЭС произошел выброс в атмосферу большого количества радиоактивных веществ. В течение первых трех месяцев после катастрофы от лучевой болезни погиб 31 человек. Кроме того, от 60 до 80 человек скончались в последующие годы от последствий радиоактивного облучения. Десятки тысяч человек, проживавшие в радиусе 30 километров от места аварии, были переселены в другие районы.

В 2016 году над разрушенным реактором был возведен стометровый стальной саркофаг, призванный заменить пришедшую в негодность бетонную конструкцию, воздвигнутую ликвидаторами аварии в 1986 году.

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