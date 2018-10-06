Путину отправили письмо с ядом

Рицин — белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде, в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий.

Ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен (William Clyde Allen III), отправивший письмо с чрезвычайно токсичным ядом растительного происхождения в Белый дом и Пентагон, признался, что также отправил письмо с рицином президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Deseret News Utah со ссылкой на записи судебного допроса.

В пятницу мужчине, признавшемуся в содеянном, выдвинули обвинения по пяти пунктам. Он сообщил следователям, что поместил ядовитые семена в конверты, поскольку «хотел оставить послание». Среди адресатов также был генпрокурор США Джефф Сешнс и королева Великобритании Елизавета II. При этом он не пояснил, какого рода послание он хотел донести до получателей.

Представитель обвинения не ответил на вопрос, дошли ли письма Аллена по адресам.

О том, что неизвестные прислали в Пентагон посылки с ядом, стало известно 2 октября. Сообщалось, что они были адресованы министру обороны США Джеймсу Мэттису и адмиралу Джону Ричардсону.

Аллен не скрывался — один из конвертов с ядом содержал обратный адрес. Обвиняемый уже попадал в поле зрения спецслужб. В 2015 году он отправил электронное письмо в ЦРУ, предупреждая, что он «убьет президента, если разведывательное агентство не перестанет нарушать его конституционные права». В феврале 2017 года он отправил письмо с угрозами на базу ВВС Лакленд в Техасе, угрожая военным бомбой. В обоих случаях он обошелся беседой с представителями спецслужб.

Рицин — белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде, в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий. Противоядия от него не существует. К ущербу для здоровья или даже летальному исходу этот яд может привести только в том случае, если попадает в организм через дыхательные пути или напрямую в кровь, а также в определенной концентрации.

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