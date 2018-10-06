Новая Camry 70 вылетела с дороги в Алматы
Авария произошла по дороге на Медео.
Фото : скриншот с видео6 октября 2018, 09:03
Утром в субботу, 6 октября, в Алматы произошла авария - легковой автомобиль вылетел с дороги, передает Zakon.kz.
Видео с места происшествия было опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram. По словам автора видео, авария произошла на проспекте Достык, ниже улицы Оспанова, напротив wellness-клуба Luxor. Автомобиль Camry 70 вылетел с дороги и врезался в забор, встав на бок.
О пострадавших информации нет.
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