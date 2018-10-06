Жертву группового изнасилования в Актобе могут посадить на 10 лет

Женщина отказалась от своих показаний, хотя сам факт изнасилования был доказан в суде.

Жительница Актобе, ставшая жертвой группового изнасилования, отказалась от своих показаний. Теперь ей грозит до 10 лет заключения, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Актобе Таймс».

В феврале нынешнего года троих актюбинцев посадили за групповое изнасилование и насильственные действия сексуального характера в колонию средней безопасности. Тогда суд выяснил, что утром 28 августа Н. позвонил своей знакомой и пригласил ее в гости. Женщина приехала к нему в 11 микрорайон через два часа. По приезду к Н. она обнаружила у него малознакомого ей А. Через время туда же приехал и совершенно не знакомый ей З.

Разведенный хозяин квартиры предложил своей подруге поехать с ними на речку. После он обещал отвезти ее домой. Подруга согласилась. По дороге они купили пиво и водку.

Примерно в 15 часов один из приятелей друга предложил женщине интим. Когда она отказалась, он ее избил, оттащил к машине, положил на капот и совершил задуманное. К нему присоединился второй знакомый друга. Что касается самого друга, то тот не отзывался на просьбы женщины отпустить ее. Он снимал происходящее на мобильный телефон. После женщину избивали и глумились над ней. Ей разбили нос, а потом выбросили часть одежды в речку.

Когда один из рьяных любителей поиздеваться отвлекся на несколько минут, женщина схватила оставшиеся на берегу трусы с майкой и пустилась бежать. Один из ее мучителей бросил ей вслед кирпич, но не попал.

Жертва добежала до садового коллектива, где увидела трех женщин. Она рассказала им обо всем. Они дали ей обувь, штаны и вызвали полицию. Через несколько часов 28-летняя мать второклассника уже давала показания следователю.

Однако не прошло и месяца, как женщина изменила свои показания. Теперь она утверждала, что ее старый приятель не участвовал в сексуальных утехах. А на интим с двумя мужчинами одновременно она пошла… добровольно. Настаивала она на новой версии и в суде.

- Суд оценил ее показания критически, поскольку они были опровергнуты совокупностью исследованных в суде доказательств, - выступила в пятницу в горсуде №2 гособвинитель. – Суд посчитал правдивыми и достоверными ее первичные показания, данные во время расследования.

В результате всех троих мужчин посадили, им назначили от 6 до 8 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу, без изменений оставил его Верховный суд.

Тем временем молодая женщина забрасывает письмами прокуратуру, КНБ и ДВД, пытаясь убедить правоохранительные органы, что добровольно пошла на сексуальные утехи, а претензии у нее есть только к одному из троих мужчин, который ее избил. В пятницу, 28 сентября, она отправила по этому вопросу видеообращение председателю Верховного суда Жакипу Асанову. А также выступила перед журналистами.

- Да, все было добровольно, - сказала журналистам молодая женщина. - Просто все были в алкогольном опьянении, кому-то хотелось чего-то нового… Никто бы об этом никогда не узнал…

- Может быть, вам угрожают близкие осужденных, упрашивают изменить показания их жены, матери?

- Нет. Я так решила сама. Если бы было изнасилование, я понимаю, они бы за дело сидели, а так был только факт избиения. Я не хочу, чтобы они сидели!

- Кто писал заявление в полицию?

- Я писала его собственноручно, но под диктовку. Я была пьяна, полицейские на меня давили. Узнав о том, что у меня есть ребенок, угрожали тем, что лишат меня родительских прав, если я не подпишу то, что им нужно. Вы знаете, никогда бы до меня не дошло, что такое называется групповым сношением. Написать заявление с чисто полицейским термином сама я бы не догадалась. Об уголовной ответственности меня не предупреждали. Очные ставки фактически не проводились. В отделе полиции мне в прямом смысле рисовали синяки картриджем от принтера.

«Мои правдивые показания согласуются с видеозаписью, сделанной моим приятелем на телефон. На ней видно, что, во-первых, никакого насилия, понуждения или угроз со стороны мужчин не было. Половое сношение происходит по обоюдному согласию. Во-вторых, на видеозаписи на мне нет каких-либо ссадин, кровоподтеков или гематом. Телесные повреждения у меня появились после, когда я поссорилась с одним из троих мужчин».

Еще в сентябре прошлого года следователь возбудила на потерпевшую от изнасилования уголовное дело по статье «Дача заведомо ложных показаний по уголовному делу о тяжком преступлении». Дело на нее возбудили за отказ от первоначальных показаний. Пока приговор в отношении троих подозреваемых в изнасиловании не вступил в законную силу, дело о даче ложных показаний лежало без движения. 28 сентября началось его рассмотрение в суде. Безработной матери несовершеннолетнего ребенка грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Если суд ее оправдает, то на пересмотр приговора по вновь открывшимся обстоятельствам могут надеяться и трое осужденных за изнасилование.

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